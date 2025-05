Die Anleger hoffen auf gute Ergebnisse bei den bevorstehenden Gesprächen zwischen den USA und China am kommenden Wochenende in der Schweiz. US-Finanzminister Scott Bessent und der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer sollen in Genf den chinesischen Vizeministerpräsidenten He Lifeng treffen. Zudem hatte die chinesische Zentralbank am Mittwoch eine Reihe von Massnahmen zur Lockerung ihres geldpolitischen Kurses beschlossen.