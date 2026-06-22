Für Bewegung könnten in den kommenden Tagen auch die Inflationszahlen aus den USA sorgen. Gerade nach den verschiedenen Notenbank-Sitzungen in den vergangenen zwei Wochen verarbeiteten Anleger nach wie vor deren Nachwirkungen - allen voran die Sitzung der US-Notenbank. «Das lange Zeit verdrängte Zinsgespenst klopft wieder an die Tür der Börsen», kommentiert ein Händler. Gleichzeitig wachse die Sorge, dass die US-Notenbank auf ihrem Drahtseilakt zwischen Inflationsbekämpfung und Wachstumsstützung die Balance verlieren könnte.