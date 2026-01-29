17:07
Der Softwarekonzern Microsoft prägt am Donnerstag die US-Börsen angesichts einer Flut von Geschäftszahlen negativ. Die Standardwerte im Dow Jones Industrial entwickelten sich noch relativ robust, doch an der Nasdaq-Börse litt der Handel darunter, dass der Softwareriese mit nachlassendem Wachstum neue Sorgen rund um die KI-Investitionen schürte.
Die Reaktionen auf die Zahlen der Tech-Riesen Meta , Microsoft und Tesla gingen weit auseinander, wobei Microsoft mit einem Kursrutsch um fast 12 Prozent negativ auffiel. Vor diesem Hintergrund sackte der Nasdaq 100 nach gemässigtem Start mit zwei Prozent ins Minus auf 25'496 Punkte. Bei der Annäherung an sein Rekordhoch gab es damit einen deutlichen Rückschlag.
Der Wall-Street-Leitindex Dow Jones Industrial war zunächst noch freundlich gestartet, konnte sich dem schwachen Umfeld aber auch nicht entziehen. Er gab um 0,6 Prozent auf 48'704 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 orientierte sich mit einem Abschlag von 1,3 Prozent auf 6887 Zähler stärker an der Nasdaq.
Microsoft konnte zwar dank einer weiter hohen Nachfrage rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Dienste im zweiten Geschäftsquartal erneut kräftig wachsen, allerdings nicht mehr so deutlich wie im Vorquartal. Sorgen um die Wachstumstreiber mischten sich mit Bedenken wegen stark gestiegener Kosten. Durch den Kursrutsch drehten die Aktien ihre jüngste Erholung in ein Tief seit Ende April. In der Breite wurden auch andere Softwarewerte belastet.
Die Meta-Anteile konnten dies an der Nasdaq mit einem Kursanstieg um mehr als sieben Prozent nicht aufwiegen. Der Facebook-Mutterkonzern überzeugte mit einem deutlichen Umsatz- und Gewinnwachstum, das die Aktien auf ein Hoch seit Ende Oktober trieb. Das Werbegeschäft des Internetkonzerns nehme weiter Fahrt auf und zeige den positiven KI-Einfluss, urteilte der Goldman-Sachs-Experte Eric Sheridan.
Auch die Nachrichten des Elektroautobauers Tesla kamen mit einem Abschlag von 2,4 Prozent nicht gut an nach einem zunächst noch robusten Handelsstart. Die Gewinnschätzungen wurden zwar übertroffen, doch es wurden Milliarden-Investitionen zur Umstrukturierung der Produktion angekündigt. Konzernchef Elon Musk setzt auf eine Zukunft mit Robotern und Robotaxis.
Ein Gegengewicht zu Microsoft bildeten im Dow die Titel von IBM , die nach Zahlenvorlage um fast sechs Prozent anzogen. Das IT-Urgestein überzeugte mit starkem Wachstum im Software- und IT-Infrastrukturgeschäft, das die Aktien in Richtung des Rekordes vom November trieb. Eine Bestmarke verbuchen konnte dagegen der Baumaschinenhersteller Caterpillar . Auch die Honeywell-Anteile waren nach Zahlen im Dow eine positive Erscheinung.
Einen Rekord aufstellen konnten noch die Titel des Rüstungskonzerns Lockheed Martin , indem sie nach der Zahlenvorlage um sechs Prozent anzogen. Eine noch deutlichere Rally gab es bei Southwest Airlines mit einem Kurssprung um mehr als 12 Prozent. Die Fluggesellschaft überraschte mit ihren Quartalszahlen positiv.
16:45
Kurz zuvor waren US-Daten etwas besser ausgefallen als prognostiziert. Der Auftragseingang der US-Industrie hat im November im Vergleich zum Vormonat um 2,7 Prozent zugelegt. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Plus von 1,6 Prozent gerechnet.
Die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed hatte am Vorabend den Dollar nicht nachhaltig gefestigt. Das Fed hatte den Leitzins wie erwartet nicht weiter gesenkt und in der Spanne zwischen 3,50 und 3,75 Prozent belassen. Zudem haben die US-Notenbanker keine klaren Hinweise auf eine unmittelbar bevorstehende Zinssenkung gegeben, obwohl US-Präsident Donald Trump zuletzt immer wieder solche gefordert hatte. Im vergangenen Jahr hatte das Fed die Leitzinsen dreimal um jeweils 0,25 Prozentpunkte reduziert.
Nach Einschätzung von Experten der Dekabank haben die US-Währungshüter die wirtschaftliche Entwicklung des Landes etwas positiver bewertet. Ausserdem gehe aus der Stellungnahme der Notenbank zur Zinsentscheidung hervor, dass die Lage auf dem Arbeitsmarkt etwas besser eingeschätzt werde.
16:10
Die Ölpreise haben am Donnerstag die höchsten Stände seit fünf Monaten erreicht. Vor allem die Erwartungen eines Angriffs der USA auf das Opec-Mitglied Iran beflügelt die Preise. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete 71,56 US-Dollar. Das waren 3,16 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 2,96 Dollar auf 66,17 Dollar zu.
Höher standen die Notierungen am Ölmarkt zuletzt Anfang August des vergangenen Jahres. US-Aussenminister Marco Rubio hat dem Iran mit einem militärischen Präventivschlag gedroht, falls die Führung in Teheran Angriffe auf US-Einrichtungen plane. «Wenn wir Hinweise darauf haben, dass tatsächlich ein Angriff auf unsere Truppen in der Region bevorsteht, handeln wir zur Verteidigung unseres Personals in der Region», sagte Rubio während einer Senatsanhörung am Mittwoch (Ortszeit). Irans Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf warnte unterdessen US-Präsident Donald Trump vor den Folgen eines Angriffs.
Nachdem sich die US-Drohungen zunächst gegen das harte Vorgehen der Führung in Teheran bei der Niederschlagung der Massenproteste gerichtet haben, rückte zuletzt das iranische Atomprogramm wieder stärker in den Mittelpunkt.
Am Ölmarkt wird ein Übergreifen der geopolitischen Risiken auf die ölreiche Region am Persischen Golf befürchtet. Ein US-Angriff auf den Iran könnte zu Störungen des Schiffsverkehrs durch die Strasse von Hormus führen und damit die Rohöllieferungen aus dem Nahen Osten gefährden. Tanker mit Öl und Flüssigerdgas passieren diese Meerenge, um ihre Waren in die ganze Welt zu liefern.
15:40
Eine von grossen Tech-Konzernen geprägte Flut von Geschäftszahlen hinterlässt am Donnerstag an den US-Börsen ein durchwachsenes Bild. Die Standardwerte im Dow Jones Industrial entwickelten sich noch relativ robust, doch an der Nasdaq-Börse stand der Handel im Spannungsverhältnis unterschiedlicher Reaktionen auf die Tech-Riesen Meta , Microsoft und Tesla .
Deren Aktien reagierten stark unterschiedlich auf vorgelegten Zahlen, wobei Microsoft mit einem Kursrutsch um zehn Prozent negativ auffiel. Der Softwarekonzern schürte mit nachlassendem Wachstum neue Sorgen rund um die Investitionen in die Technologie der Künstlichen Intelligenz. Vor diesem Hintergrund gab der Nasdaq 100 zuletzt um 0,8 Prozent auf 25.819 Punkte nach.
Die Anleger richten ihre Aufmerksamkeit nun auf Apple, das am Donnerstag nach Börsenschluss seine Geschäftszahlen veröffentlichen wird.
15:30
Eine optimistische Jahresprognose ermuntert Anleger zum Einstieg bei Lockheed Martin. Die Papiere des US-Rüstungskonzerns legen im vorbörslichen US-Handel um rund drei Prozent zu. Für 2026 stellt Lockheed einen Umsatz von 77,5 bis 80 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 29,35 bis 30,25 Dollar in Aussicht.
Beide Prognosen liegen über den Analystenschätzungen. Als Grund für seinen Optimismus nannte der Konzern die hohe Nachfrage nach Kampfjets und Waffensystemen angesichts geopolitischer Unsicherheiten.
15:25
Negativ aufgenommene Quartalszahlen schicken die Aktien des US-Tabakkonzerns Altria auf Talfahrt. Die Titel des «Marlboro»-Herstellers geben vorbörslich gut vier Prozent nach.
Zudem rechnet der Konzern nicht damit, dass sein wegen eines Patentstreits mit einem Importstopp belegtes E-Zigarettenprodukt NJOY im laufenden Jahr wieder auf den Markt kommen wird. Dies überschattete die über den Markterwartungen liegende Prognose des Konzerns für das laufende Geschäftsjahr. Altria und seine Rivalen setzen angesichts des weltweit sinkenden Zigarettenkonsums auf Rauchalternativen wie E-Zigaretten und Nikotinbeutel, um ihre Erlöse zu stützen.
15:00
Trotz einer erneuten Flut von Geschäftszahlen ist an den US-Börsen weiter wenig Bewegung in Sicht. Der Broker IG taxiert den Leitindex Dow Jones Industrial am Donnerstag vor Handelsbeginn knapp 0,1 Prozent höher auf 49'050 Punkte.
Kaum mehr Dynamik zeichnet sich beim technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ab - ihn sieht IG 0,2 Prozent im Plus bei 26'064 Punkten. Hier standen deutliche vorbörsliche Kursgewinne des Social-Media-Konzerns Meta klaren Verlusten beim Softwareriesen Microsoft gegenüber.
Es zeige sich einmal mehr, «dass wir kein einheitliches Wachstum für alle Technologieunternehmen sehen», kommentierte Rory McPherson, Chief Investment Officer bei Magnus Financial Discretionary Management. «Die Investitionsausgaben sind auf breiter Front gestiegen. Der Markt belohnt einfach die Fähigkeit, diese zu monetarisieren, während er Unternehmen, die dazu nicht in der Lage sind, mit Fragezeichen versieht.»
Dass Meta mit dem Rückenwind eines boomenden Werbegeschäfts die Ausgaben für KI-Infrastruktur drastisch hochschraubt, zog die Aktien schon vor Handelsbeginn um mehr als 9 Prozent nach oben. Damit winkt ihnen der höchste Stand seit Ende Oktober. Zudem überzeugte Meta mit einem deutlichen Umsatz- und Gewinnwachstum.
Dagegen sackten die Microsoft-Titel nach der jüngsten Erholungsrally um 6,8 Prozent ab. Das Wachstum im vergangenen Geschäftsquartal fiel zwar stark aus, blieb aber hinter dem des Vorquartals zurück. Dazu kamen Sorgen über die stark gestiegenen Kosten und ein als mässig aufgenommener Ausblick für das Cloud-Geschäft im laufenden Quartal.
Für die Aktien von Tesla ging es um 1,6 Prozent bergauf, obwohl das Unternehmen erstmals ein Jahr mit einem Umsatzrückgang abschloss. Nun schwört Konzernchef Elon Musk Tesla auf eine Zukunft mit Robotern und Robotaxis ein. Die älteren Elektroauto-Modelle S und X werden eingestellt, um Kapazitäten für die Roboter-Produktion freizumachen. Sie begründeten einst den Ruf Teslas als Branchenpionier, wurden zuletzt aber kaum mehr ausgeliefert.
Mit einem vorbörslichen Kursplus von 8,4 Prozent nimmt IBM derweil sein Rekordhoch aus dem November ins Visier. Ein starkes Wachstum des Branchen-Urgesteins im Software- und IT-Infrastrukturgeschäft machte das träge Beratungsgeschäft mehr als wett.
Beim Halbleiterausrüster Lam Research ist nach der Zahlenvorlage mit plus 3,6 Prozent eine neue Bestmarke in Sicht. Die Aktien hatten schon zur Wochenmitte - ähnlich wie einige heimische Chipunternehmen - von erfreulichen Geschäftsberichten der ausländischen Branchenkollegen ASML und SK Hynix sowie des Chipherstellers Texas Instruments profitiert.
Zu einem Rekord reichen könnte es auch beim Baumaschinen-Spezialist Caterpillar , dessen Aktien sich um 1,3 Prozent verteuerten. Er erzielte sowohl im Schlussquartal als auch 2025 die höchsten Erlöse in der Unternehmensgeschichte. Dazu übertraf der bereinigte Gewinn je Aktie - eine von Analysten besonders beachtete Kennziffer - die Erwartungen deutlich.
Für die zuletzt schwächelnden Titel des Chemiekonzerns Dow Inc ging es nach Zahlen um weitere 2,1 Prozent bergab. Beim Lack- und Farbenhersteller Sherwin-Williams wurde der Umsatz- und Ergebnisanstieg von Aussagen in den Hintergrund gedrängt, dass sich die schwächere Nachfrage bis weit in die zweite Jahreshälfte hinein fortsetzen sollte - die Aktien büssten 2,2 Prozent ein.
Dass die Fluggesellschaft Southwest Airlines mit ihren Quartalszahlen positiv überraschte, liess die jüngst strauchelnden Papiere um 5,2 Prozent steigen. Beim Rüstungskonzern Lockheed Martin sorgten Zahlen und Ausblick für einen Kursanstieg von 3,8 Prozent, womit den Aktien ein Rekordhoch winkt.
14:45
Die Ankündigung einer aufgestockten Kapitalerhöhung lässt die Aktien des Flugtaxi-Start-ups Joby Aviation einbrechen. Die Titel des US-Anbieters elektrisch betriebener Kleinstflugzeuge rutschen im vorbörslichen Handel an der Wall Street um fast 15 Prozent auf 11,39 Dollar ab.
Joby will durch die Ausgabe neuer Aktien und Wandelanleihen insgesamt 1,2 Milliarden Dollar einnehmen. Ursprünglich hatte das Unternehmen eine Milliarde Dollar angepeilt. Der Ausgabepreis der Aktien von 11,35 Dollar liegt rund 15 Prozent unter dem Schlusskurs vom Mittwoch. Mit den Erlösen sollen unter anderem die Fertigung und die Zertifizierung finanziert werden.
13:10
Die Futures der amerikanischen Aktienmärkte stehen in der Gewinnzone:
13:00
Der Silberpreis hat eine weitere Rekordmarke geknackt. Am Donnerstag zog der Preis je Feinunze des weissen Edelmetalls auf über 120 Dollar an.
11:40
Der Schweizer Aktienmarkt steht gemessen am SMI 0,47 Prozent höher. Der Leitindex weist 13'084 Punkte auf.
Dabei hat er sich nach einem schwachen Start rasch wieder gefangen und ist ins Plus vorgestossen. Seitdem bewegt er sich auf dem höheren Niveau seitwärts. Grund dafür war die Kursreaktion der zwei Schwergewichten ABB und Roche. Ihre Ergebnisse kamen bei Anlegern unterschiedlich an, was auch zu heftigen Kursbewegungen der beiden geführt hatte. Auch die weitere Entwicklung des Marktes dürfte stark von den Kursen der beiden abhängen, heisst es am Markt weiter.
Dabei stünden die Chancen nicht schlecht, dass der Markt seine Gewinne halten könnte, meint ein Händler. Denn die Aussichten für die US-Aktien seien für heute dank der positiven Nachrichten von Meta und Tesla nicht schlecht, meint ein Händler. Vor allem Meta hatte nachbörslich dank eines guten Ausblicks kräftig zugelegt.
Ansonsten dürften sich die Anleger ihre Gedanken wegen des schwachen Dollar machen. Diesbezüglich konnten auch die eher etwas «hawkisher» als erwartet ausgefallenen Begleitkommentare des Fed zur US-Zinsentscheidung am Vortag keine Trendwende bringen.
Das Fed hat die Zinsen wie erwartet unverändert gelassen. Marktbeobachter gehen davon aus, dass es vorerst keine Zinssenkungen geben wird. Derweil sorgt auch die geopolitische Entwicklung, verstärkt im Nahen Osten, für Verunsicherung.
Im Mittelpunkt stehen bei den SMI-Werten die Aktien von ABB (+9,1 Prozent). Sie erreichen im Verlauf auf 67,22 Franken ein Rekordhoch. Grund dafür sind die Quartalszahlen. Demnach hat der Elektrokonzern mit unerwartet vielen Aufträgen, einem neuen Aktienrückkaufprogramm und einer unerwartet starken Dividendenerhöhung den Markt sehr positiv überrascht.
Dahinter folgen mit Abstand die Anteile von Schindler (+0,6 Prozent), Kühne+Nagel (+0,4 Prozent) und Lindt&Sprüngli (+0,6 Prozent).
Stark unter Druck stehen im SLI die Aktien von Givaudan (-6,0 Prozent). Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat 2025 organisch weiter oberhalb der Guidance zugelegt, gegenüber dem starken Vorjahr aber an Schwung verloren. Insgesamt wurden die Erwartungen der Analysten verfehlt. Händler monieren, dass der starke Gegenwind von der Währungsseite das Wachstum und damit auch die Ertragsseite weiter bremsen könnte.
Keine klare Richtung schlagen die Genussscheine von Roche (+0,33 Prozent) ein, deren Kurs sich nach einem wilden Auf und Ab zuletzt leicht im Plus eingependelt hat. Dabei hat der Pharmakonzern 2025 die eigenen Ziele erfüllt und auch der Blick nach vorne verspricht weiteres Wachstum. Zudem wird die Dividende ein weiteres Mal erhöht. Analysten hätten halt noch mehr erwartet, heisst es. Rivale Novartis (-0,4 Prozent) gibt nach.
Klar abwärts geht es bei Logitech (-2,4 Prozent). Der Computerzubehörhersteller hatte am Vortag zwar starke Zahlen veröffentlicht, die Aktien hatten aber dennoch 5,2 Prozent verloren. Händler befürchten, dass sich die Logitechprodukte wegen der steigenden Chip-Preise weniger gut verkaufen könnten.
Auch Lonza (-3,1 Prozent) sacken weiter ab. Händler verweisen hier auf Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem US-Pharmamarkt. «Die Zahlen am Vortag waren auf jeden Fall gut», meint ein Händler.
Bei den nicht SMI-Werten rücken Emmi (+4,3 Prozent), Bucher (+1,4 Prozent) sowie Landis+Gyr (+5,6 Prozent) nach Zahlen deutlich vor. Bei Interroll (-6,5 Prozent) und BEKB (-3,7 Prozent) geht es ebenfalls nach Zahlen klar abwärts. Letztere zähle wie Roche zu den wenigen Schweizer Unternehmen, die seit Jahren eine höhere Dividende auszahlen, sagt ein Händler. Bei der BEKB wäre es die 30. und bei Roche gar die 39. Dividendenerhöhung in Folge.
11:20
11:55
Emmi habe robuste Umsatzzahlen über den Erwartungen publiziert, schreibt die Zürcher Kantonalbank (ZKB). Laut dem zuständigen Analysten liegt die relative Bewertung der Aktie mit einem 12-Monat-KGV von 16,1 gut 26 Prozent unter dem zehnjährigen Durchschnitt von 21,8 (KGV: Kurs-Gewinn-Verhältnis).
10:35
ABB gewinnen in der Spitze 8,8 Prozent, nachdem der Elektrotechnikkonzern im vergangenen Jahr Rekorde bei Umsatz und Ergebnis eingefahren hat. Die Wachstumsaussichten 2026 seien besser als vom Markt erwartet für ABB und vermutlich auch für den gesamten Elektrotechnikbereich, heisst es in einem Kommentar von JP Morgan.
09:40
Die Schweizer Börse steht gemessen am SMI 0,26 Prozent höher. Der Leitindex steht bei 13'059 Punkten.
Grund für den Zuwachs ist vor allem die starke Kursreaktion der ABB-Aktien nach dem Quartalsbericht. Dagegen wird der Anstieg von den nach Zahlen tieferen Roche Bons etwas gebremst. Die weitere Entwicklung des Marktes dürfte nun davon abhängen, wie sich die Kurse der zwei Schwergewichte weiter entwickeln, heisst es am Markt.
Die Vorgaben aus den USA seien ausserdem wenig richtungsweisend, heisst es weiter. Und auch die Zinsentscheidung der US-Notenbank habe keine neuen Impulse gegeben. Das Fed hat die Zinsen wie erwartet unverändert gelassen. Marktbeobachter gehen nun davon aus, dass es vorerst keine Zinssenkungen geben wird. Derweil sorgt auch die geopolitische Entwicklung, verstärkt im Nahen Osten, für Verunsicherung.
Den deutlichsten Abschlag gibt es derweil bei Givaudan (-5,1 Prozent). Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat 2025 organisch weiter oberhalb der Guidance zugelegt, gegenüber dem starken Vorjahr aber an Schwung verloren. Insgesamt wurden die Erwartungen der Analysten aber verfehlt.
Zunächst standen auch Roche deutlich unter Druck, was den SMI hemmte. Doch dann setzten die Bons zu einer Erholung an und grenzten das Minus auf aktuell noch 0,2 Prozent ein. Der Pharmakonzern hat 2025 die eigenen Ziele erfüllt und auch der Blick nach vorne verspricht weiteres Wachstum. Zudem wird die Dividende ein weiteres Mal erhöht. Analysten hätten halt noch mehr erwartet, heisst es.
09:20
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
- Logitech: Goldman Sachs senkt auf 93 (107) Fr. - Buy
- Logitech: Deutsche Bank senkt auf 75 (80) - Hold
- Sika: Deutsche Bank senkt auf 155 (168) - Hold
- Lonza: Goldman Sachs senkt auf 670 (680) Fr. - Buy
09:10
ABB ist die grosse Gewinnerin im Leitindex: plus 6,7 Prozent. Auch Kühne+Nagel (+1,5 Prozent) und Sika (+1 Prozent) legen zu.
08:05
Der breite Markt ist bei einem leichten Rückgang um 0,03 Prozent fast unverändert. Bucher, Emmi, Komax sowie Landis+Gyr legen je 0,9 Prozent zu. Sandoz befindet sich ebenfalls in der Gewinnzone (+0,4 Prozent). Ansonsten ist die Kurstafel überwiegend rot eingefärbt.
08:00
Die Rally bei den Edelmetallpreisen scheint kaum zu bremsen. Geopolitische Unsicherheiten und der schwache Dollar treiben den Preis für die «Anti-Krisen-Währung» Gold um bis zu 3,6 Prozent auf ein frisches Rekordhoch von 5594,82 Dollar je Feinunze - seit Jahresbeginn hat sich das gelbe Metall bereits um knapp 30 Prozent verteuert.
Gold sei nicht mehr nur ein Krisenschutz oder ein Inflationsschutz, es werde zunehmend als neutraler und zuverlässiger Wertspeicher betrachtet, kommentieren die Analysten von OCBC.
Die aktuell hohe Nachfrage nach physischen Vermögenswerten lässt auch den Kupferpreis abheben. Er steigt an der Londoner Metallbörse um bis zu 7,9 Prozent auf den Rekordwert von 14.125 Dollar je Tonne.
Die US-Währung befand sich zuletzt im freien Fall - der Dollar-Index markierte in dieser Woche wegen der Unsicherheit über die US-Wirtschafts- und Zinspolitik zeitweise ein Vier-Jahres-Tief von 95.591 Punkten. Ein schwacher Dollar macht Rohstoffe für Anleger mit anderen Währungen erschwinglicher und kurbelt dadurch die Nachfrage an.
Für eine Flucht in die gern als sichere Häfen angesteuerten Edelmetalle sorgen auch die US-Drohungen eines Militärschlags gegen den Iran.
06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,35 Prozent tiefer bei 12'995 Punkten.
06:15
04:45
Die Rekordjagd an den asiatischen Aktienmärkten hat am Donnerstag eine Pause eingelegt. Grund dafür waren gemischte Bilanzen aus dem US-Technologiesektor, die vor den mit Spannung erwarteten Zahlen von Apple für Zurückhaltung bei den Anlegern sorgten.
Zudem signalisierte die US-Notenbank Fed eine Zinspause. Fed-Chef Jerome Powell sprach von sich deutlich verbessernden Konjunkturaussichten.
In Tokio blieb der 225 Werte umfassende Nikkei-Index fast unverändert bei 53'357 Punkten. Der breiter gefasste Topix verlor 0,1 Prozent auf 3530 Zähler. Die Börse in Shanghai zeigte sich ebenfalls kaum verändert. Obwohl der südkoreanische Elektronikriese Samsung seinen Betriebsgewinn dank der hohen Nachfrage nach KI-Chips verdreifachen konnte, gaben die Aktien in Seoul um 1,2 Prozent nach.
02:45
Am Devisenmarkt stand der Dollar unter Druck, obwohl Vertreter der US-Regierung und der Europäischen Zentralbank (EZB) verbal Unterstützung leisteten. Der Dollar verlor 0,3 Prozent auf 152,97 Yen und legte leicht auf 6,9472 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,3 Prozent niedriger bei 0,7658 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1980 Dollar und zog leicht auf 0,9175 Franken an.
01:50
Die Ölpreise zogen auf ein Viermonatshoch an. Händler verwiesen auf die Warnung von US-Präsident Donald Trump an den Iran vor möglichen Angriffen, sollte es zu keiner Einigung im Atomstreit kommen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 69,20 Dollar. Das US-Öl WTI notierte 1,3 Prozent fester bei 64,02 Dollar. Edelmetalle setzten ihre Rekordjagd fort. Gold und Silber kletterten auf neue Allzeithochs. Der Preis für eine Feinunze Gold stieg um 1,8 Prozent auf 5485 Dollar.
23:55
Vor Quartalszahlen grosser Technologiekonzerne haben sich am Mittwoch die New Yorker Börsen mit moderaten Gewinnen im Tech-Sektor und einer verhaltenen Entwicklung bei Standardwerten aus dem Handel verabschiedet.
Die Zinsentscheidung der US-Notenbank bewegte kaum. Die Fed veränderte wie erwartet ihre Leitzinsen nicht. Die Arbeitslosenquote habe sich stabilisiert, während die Inflation weiter auf erhöhtem Niveau liege, hiess es zur Begründung. Marktbeobachter gehen davon aus, dass es vorerst keine Zinssenkungen geben wird.
Der marktbreite S&P 500, der zum Auftakt erstmals in seiner Geschichte die Marke von 7000 Punkten hinter sich gelassen hatte, kam letztlich wieder etwas zurück und schloss mit minus 0,01 Prozent auf 6978 Punkten. Der Leitindex Dow Jones Industrial bewegte sich ebenfalls kaum von der Stelle mit plus 0,02 Prozent auf 49'016 Zähler. Der anfangs noch in Richtung Rekordhoch steigende technologielastige Nasdaq 100 verringerte seinen Gewinn auf 0,32 Prozent beim Stand von 26'023 Punkten.
Papiere von Halbleiter-Aktien waren zur Wochenmitte gefragt. Überzeugende Geschäftszahlen und Prognosen von Texas Instruments , vom niederländischen Chipindustrie-Ausrüster ASML und vom südkoreanischen Chiphersteller SK Hynix gaben Auftrieb, wenngleich sich bei ASML Experten Sorgen machen, ob der Halbleiterbranchen-Ausrüster seine Kapazitäten schnell genug ausbauen kann, um die steigende Nachfrage zu bedienen.
Bei Texas Instruments belief sich das Kursplus auf fast 10 Prozent. Der Konzern profitierte davon, dass sich die Nachfrage nach Chips für industrielle Anwendungen und Autos zu erholen scheint. Micron setzten ihre steile Rekordrally mit einem Plus von gut 6 Prozent fort. Für Intel ging es um 11 Prozent hinauf.
