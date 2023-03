Der Franken profitiert von der allgemeinen Nervosität an den Finanzmärkten und legt gegenüber beiden Hauptwährungen in den letzten 24 Stunden deutlich zu. So fiel der US-Dollar zuletzt bzw. im Anschluss an den US-Arbeitsmarktbericht auf 0,9187 und damit unter 92 Rappen. Vor rund 24 Stunden kostete der "Greenback" noch um die 0,9360 Fr. Der Euro steht bei 0,9821 ebenfalls klar tiefer als noch am Vortag mit über 0,9900. Im Tief am Nachmittag war er gar unter die Marke von 0,98 Franken pro Euro gefallen.