Die überraschend starken Zahlen des US-Pharma- und Konsumgüterkonzerns Johnson & Johnson (J&J) lassen Anleger kalt. Die Titel geben im vorbörslichen US-Handel ein Prozent nach, obwohl der Konzern seine Umsatz und Gewinnprognose für das Gesamtjahr leicht angehoben hat. Der Nahost-Konflikt habe ‌das Medizintechnikgeschäft ⁠von J&J belastet. Länder wie Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien legten zwar Wert auf sehr gute Gesundheitswesen, sagte Finanzvorstand Joe Wolk. «Doch ihre Budgets werden derzeit für Verteidigungszwecke bereitgestellt ⁠und umgeschichtet.» Auch die Sparmassnahmen in Europa und der Preisdruck in China hätten den Geräteabsatz belastet. Der leicht über den Erwartungen liegende Quartalsgewinn sei vor allem auf die überraschend starken Umsätze mit dem Immuntherapeutikum Tremfya ‌zurückzuführen.