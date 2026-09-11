Der deutsche Vermögensverwalter Berenberg senkt das Kursziel für Novartis auf 105 von 120 Franken. Die Einstufung lautet weiterhin «Hold». Analystin Kerry Holford sieht Licht und Schatten bei Novartis und zieht nach den neuesten Studiendaten ein gemischtes Fazit. Auf der einen Seite gab es Erfolge bei Remibrutinib in der MS-Forschung. Auf der anderen Seite enttäuschten Pelacarsen und Del-desiran, da sie ihre Hauptziele in Phase-3-Studien verpassten. Dass die Aktie daraufhin deutlich nachgab, sei wenig überraschend und verständlich. Auch wenn Novartis die eigenen Umsatzziele nicht anpasste, geht die Analystin davon aus, dass das Wachstum in diesem Bereich nun geringer ausfallen werde.