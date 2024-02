Überraschend starke Arbeitsmarktdaten in Grossbritannien treiben das Pfund an. Im Gegenzug fällt der Euro gegenüber der britischen Landeswährung um bis zu 0,3 Prozent auf 85,00 Pence. Zudem steigt das Pfund um bis zu 0,4 Prozent auf 1,2679 Dollar. Die britischen Löhne stiegen Ende 2023 zwar mit dem schwächsten Tempo seit mehr als einem Jahr. Mit 6,2 Prozent lag der Lohnanstieg im Schlussquartal aber höher als das vorhergesagte Plus von 6,0 Prozent. Marktteilnehmer gingen deshalb davon aus, dass die Verlangsamung des Lohnanstiegs nicht deutlich genug war, um die Bank of England zu schnelleren Massnahmen zur Zinssenkung zu bewegen.