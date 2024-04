Ab der Wochenmitte dürfte dann Volatilität in den Markt kommen. Am Mittwoch steht mit den US-Konsumentenpreisen der erste wichtige Datenblock an. Am Abend folgt das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung, bevor am Donnerstag dann der Zinsentscheid der EZB die Investoren fesseln wird. Darüber hinaus läuten ab der zweiten Wochenhälfte diverse Blue Chips die Berichtssaison ein.