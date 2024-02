Wie an der Börse das Pendel von Hoffnung zu Furcht umschlagen und wie der Schein trügen kann, zeigt der Langfristchart der Aktie des bayerischen Biotechhauses MorphoSys, das vom Schweizer Pharmariesen Novartis übernommen wird. 2016 waren die Titel des Krebsforschung-Spezialisten zeitweise für 37 Euro zu haben, um 2019 dann die Marke von 130 Euro ins Visier zu nehmen. Anschliessend ging es mit Befürchtungen zur Entwicklungspipeline konsequent abwärts — auf nur noch 12 Euro im vorletzten Dezember. Auf eine Erholung folgte rasch wieder Ernüchterung: Temporär 32 Prozent fielen die Titel im November in einer Sitzung, als das Präparat Pelabresib bei einigen Studienzielen nicht überzeugte und Anleger zweifelten, ob die Regulierungsbehörden es in seiner aktuellen Form akzeptieren werden. Nun sicherte sich Novartis den Wirkstoff gegen Knochenmarkkrebs in einer fast 3 Milliarden Euro schweren Übernahme. Die Rechte am Krebsmedikament Tafasitamab gehen an den US-Partner Incyte. Die MorphoSys-Aktie verteuerte sich seit Montagmorgen um über die Hälfte auf zuletzt 65,52 Euro.