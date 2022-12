Vor der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am Nachmittag hielten sich die Anleger aber zurück, heisst es in Börsenkreisen. Daher verlaufe das Geschäft relativ ruhig. Und daran dürfte sich wohl auch in den kommenden Tagen nur wenig ändern. Denn am Mittwochabend wird die US-Notenbank Fed ihren Zinsbeschluss veröffentlichen. Am Donnerstag folgen dann die Schweizerische Nationalbank und die Europäische Zentralbank. "Und alles andere als eine Zinserhöhung um jeweils 50 Basispunkte bei allen drei Zentralbanken wäre doch eher erstaunlich", sagt ein Händler.