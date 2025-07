Doch laut Marktbeobachtern ist unklar, ob der dann geltende Zollsatz von dem abweichen wird, was am 2. April verkündet wurde. Aussagen von Donald seien durchaus in diese Richtung zu werten, denkt zumindest die Commerzbank. Denn laut Trump sollen die neuen Zölle in einer Spanne von 10 bis 70 Prozent liegen, was höher wäre als die Werte, die am 'Liberation Day' in Aussicht gestellt wurden. Klar ist nur eines: Diese Woche dürfte daher viele Nachrichten und Headlines bringen, die die Zollpolitik der USA betreffen. Entsprechend dürften die Anleger geneigt sein, sich vornehmlich an der Seitenline aufzuhalten. Von Datenseite ist in der Woche nicht viel los.