Im Fokus der Anleger blieb auch die Lage in Florida, wo Hurrikan «Milton» mit einer Spur der Verwüstung über das Zentrum zog, aber an Heftigkeit deutlich verlor. Aktien von auf Florida fokussierten Versicherern wie Heritage Insurance, Universal Insurance und American Coastal Insurance zogen deutlich an. Citi-Analyst James Shuck zufolge liegen die Schätzungen für die versicherten Schäden nun bei 50 Milliarden Dollar und damit längst nicht so hoch wie zunächst befürchtet.