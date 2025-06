Die Dax-Erholung nimmt am frühen Nachmittag an Fahrt auf. Der deutsche Leitindex steigt in der Spitze um 1,8 Prozent auf 23.481 Punkte. Anleger schöpfen immer mehr Hoffnung, dass im Israel/Iran-Konflikt eine diplomatische Lösung gefunden werden kann. Der Iran ist nach Angaben aus Regierungskreisen grundsätzlich bereit, mit den Europäern über eine Begrenzung der Uran-Anreicherung in seinem Atomprogramm zu sprechen, eine Reduzierung auf Null kommt aber nicht infrage. Die Rolle der europäischen Mächte sei nun bedeutender, sagt ein iranischer Regierungsvertreter vor den Gesprächen mit den Aussenministern Deutschlands, Frankreichs und Grossbritanniens in Genf.