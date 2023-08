Die Furcht vor anhaltend hohen Zinsen und einer schwächelnden Konjunktur hat die europäischen Aktienmärkte nach unten gezogen. Der Dax und der EuroStoxx50 verloren am Dienstag in der Spitze jeweils mehr als ein Prozent auf 15.703 beziehungsweise 4270 Punkte. In den USA wiesen die US-Futures ebenfalls auf einen schwächeren Handelsstart an der Wall Street hin. Die gestiegenen Renditen auf Staatsanleihen setzten zunehmend Aktien unter Druck. Investoren fürchteten wegen der hartnäckigen Inflation längere Zeit höhere Zinssätze und trennten sich von Staatsanleihen in der Euro-Zone und den USA.