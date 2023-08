In den USA fielen die Einzelhandelsumsätze im Juli indes deutlich besser als erwartet aus, was wohl unter einigen Anlegern Sorgen vor einer weiteren Zinsanhebung der US-Notenbank Fed schürt. Umso stärker dürfte am Mittwoch die Aufmerksamkeit dem Protokoll der vergangenen Fed-Zinssitzung gelten. Allerdings schrieben die Experten der Helaba, es gebe keinen Grund für derlei Sorge, da die ebenfalls just veröffentlichten Daten zur Industriestimmung im Wirtschaftsraum New York deutlich enttäuscht hätten.