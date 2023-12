Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und Investmentbanker krempeln nochmal die Ärmel hoch. Am gestrigen letzten Montag vor Weihnachten wurden Fusionen und Übernahmen im Wert von mehr als 40 Milliarden Dollar angekündigt. Am Montag vor Weihnachten 2022 waren es nicht mal 10 Milliarden. Nach Monaten enttäuschender Zahlen endet das Jahr so zumindest mit einer versöhnlichen Note. Den Spitzenreiter bildet die japanische Nippon Steel mit der Übernahme von US Steel für 14 Milliarden Dollar, eine saftige Prämie und fast doppelt so viel wie ein früheres Angebot eines US-Rivalen. Die deutsche Software AG verkauft nach der Übernahme durch Silver Lake zwei Kernprodukte an IBM — für 2,1 Milliarden Euro, nicht viel weniger als was Silver Lake für die gesamte Software AG geboten hatte. Nicht mehr in die Montagszahlen eingegangen ist der nun offiziell gestartete Verkaufsprozess der Deutschen Bahn für die Logistiktochter DB Schenker. Mögliches Volumen: 20 Milliarden Euro.