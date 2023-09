Am meisten legen derzeit Lonza (+3,0 Prozent) zu. In Anbetracht des Einbruchs am Vortag um beinahe 15 Prozent ist das aktuelle Plus allerdings bescheiden. Der am Vortag bekanntgegebene Führungswechsel wurde von den Märkten und auch den Medien sehr kritisch kommentiert. Die Investoren hätten weiteres Vertrauen verloren, heisst es dazu etwa in einem Kommentar von Rahn&Bodmer. Verbunden damit sei auch eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich möglicher operationeller Probleme.