Der Schweizer Aktienmarkt startet am Mittwoch wenig verändert in den Handel. Dabei sind die Vorgaben aus den USA, die wegen eines verlängerten Wochenendes erst am gestrigen Dienstag in die Börsenwoche gestartet sind, leicht positiv. Denn die Wall Street hatte dank der Entspannung im Zoll-Streit und robusten Konjunkturdaten ihre Gewinne am Abend noch etwas ausgebaut. In Asien gestaltet sich der Handel derweil gemischt. Während in Japan der Nikkei leicht zulegt, steht der Hang Seng leicht im Minus.