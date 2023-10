Nachdem am Vortag der Chiphersteller U-Blox die Q3-Berichtssaison mit ersten Angaben zum Umsatz eröffnet hat, geht es am Donnerstag weiter. Auch Zwischenberichte von Blue-Chip-Unternehmen stehen an: nämlich vom Aromenhersteller Givaudan und vom Vakuumventil-Hersteller VAT, aus der zweiten Reihe berichten das Biotechunternehmen Kuros und der Industriezulieferer Bossard.



Mit Spannung dürften die Anleger derweil am Nachmittag hiesiger Zeit die US-Inflationsdaten aus dem September erwarten. Zuletzt hatten Zins-Hoffnungen die Aktienmärkte angetrieben. Am Vorabend bekräftige die US-Notenbank dann zwar, dass eine Mehrheit im geldpolitischen Ausschuss von einer weiteren Zinsanhebung in diesem Jahr ausgehe. Allerdings ist diese Botschaft aus dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll zur Zinssitzung von Mitte September mit Vorsicht zu geniessen. Denn jüngste Äusserungen ranghoher Notenbanker deuten eher auf stabile Zinsen hin - wegen der in den vergangenen Wochen deutlich gestiegenen Kapitalmarktzinsen in den USA.