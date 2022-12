Die US-Börsen haben am vergangenen Freitag mit moderaten Gewinnen nahe ihrer Tageshochs geschlossen und damit etwas höher als zum Stand vom Europa-Schluss.



Am (gestrigen) Montag waren viele wichtige Handelsplätze wegen des "Zweiten Weihnachtsfeiertags" geschlossen: so neben der SIX etwa auch die Börsen in Deutschland, Grossbritannien, Hongkong und in den USA.



Die verkürzte letzte Handelswoche des Jahres sollte ruhig verlaufen. In dieser und auch in der ersten Woche im neuen Jahr 2023, welche in der Schweiz ebenfalls nur vier Börsenhandelstage hat, stehen kaum Termine auf der Agenda.