Denn eine Einigung zwischen den beiden Wirtschaftsräumen müsse nicht auch gleich eine gute sein, so der Börsianer weiter. «Bei Kompromissen muss eine Partei immer Federn lassen.» Bis zu diesem Ereignis würden sich die Investoren an den bevorstehenden makroökonomischen Daten entlanghangeln. Für den heutigen Tag stehen in Europa und den USA Stimmungsdaten auf der Agenda. Mit dem «Jolts»-Bericht, welcher Beschäftigung, Entlassungen, offene Stellen und Kündigungen in der amerikanischen Wirtschaft erfasst, stehen zudem erste Daten vom US-Arbeitsmarkt auf dem Plan - bevor am Donnerstag die offizielle monatliche Statistik veröffentlicht wird.