Der Flugzeugbauer Airbus will seine Aktionäre stärker am Unternehmenserfolg beteiligen und plant eine höhere Ausschüttungsquote. Wie der weltgrösste Hersteller von Passagierflugzeugen am Mittwoch mitteilte, soll die Quote bei bis zu 50 Prozent liegen, bislang lag die Zielspanne bei 30 bis 40 Prozent. Ziel sei ein nachhaltiges Dividendenwachstum. Airbus bekräftigte zudem seinen Ausblick für dieses Jahr. Das Unternehmen strebe weiter profitables Wachstum sowie eine Cash-Conversion-Rate von rund 1 über einen Zeitraum von fünf Jahren an - eine Kennziffer, die angibt, wie effizient ein Unternehmen Gewinne in freien Barmittelzufluss umwandelt. Airbus-Aktien stiegen an der Börse in Paris um rund zwei Prozent.