Mit Blick auf andere Banken zogen die Anteile der First Republic Bank um 27 Prozent an. Jene von Instituten wie Pacwest oder Western Alliance folgten dem um bis zu zehn Prozent nach oben. Der Mut der Anleger wurde auch bei den grossen Finanzhäusern ersichtlich: Für die Papiere von JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup oder Wells Fargo ging es vorbörslich auch um mindestens 1,5 Prozent nach oben.Abschläge gab es dagegen bei den in den USA notierten Anteilsscheinen von Biontech. Der Mainzer Corona-Impfstoffhersteller wusste nicht zu überzeugen mit seinem jüngsten Quartalsbericht, wie ein vorbörslicher Rückschlag von 4,2 Prozent zeigt. Der Pfizer-Partner rechnet in diesem Jahr nur noch mit Impfstoff-Umsätzen in Höhe von fünf Milliarden Euro und will seine Forschungsausgaben deutlich hochfahren.