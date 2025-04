Nach der Peitsche kommt bei US-Präsident Trump wie üblich das Zuckerbrot und die Märkte nehmen es dankend an. Sowohl was den Zollstreit mit China betrifft als auch seine Drohungen in Richtung Fed-Chef Jerome Powell ist Trump zurückgerudert. Bei der Vereidigung des neuen Börsenaufsichts-Chefs Paul Atkins signalisierte der US-Präsident, im Handelsstreit mit China nicht mit harten Bandagen kämpfen zu wollen. Und auch Aussagen der Sprecherin des Weissen Hauses, Karoline Leavitt, wonach die USA in Bezug auf ein mögliches Handelsabkommen mit China vorankämen, beschwichtigten. US-Finanzminister Scott Bessent stellte zudem Medienberichten zufolge eine baldige Deeskalation in dem Zollstreit in Aussicht. Ein Händler spricht denn auch von einem «Handels-Ping-Pong-Spiel». Zusammengenommen reichten die verschiedenen Kommentare aber aus, «um etwas Druck vom Kessel zu nehmen und die Aktienmärkte etwas zu beflügeln», so der Händler weiter. Unter dem Strich allerdings falle die Bilanz für Trump nach seinen ersten 100 Tagen in Amt und Würden «katastrophal» aus, so ein weiterer Kommentar.