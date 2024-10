Händlern zufolge bleibt die chinesische Wirtschaft ein Dauerthema an den Märkten. Nach einem eher volatilen Verlauf in dieser Woche dürften die Anleger genau hinschauen, was China am Wochenende an Stimulierungsmassnahmen kommunizieren werde, hiess es etwa bei der Deka-Bank. Zudem dürfte auch die Lage im Nahen Osten den weiteren Börsenverlauf beeinflussen. Zunächst aber nimmt am Nachmittag die Berichtssaison in den USA Fahrt auf. Die Schwergewichte JPMorgan, Wells Fargo und BlackRock legen Zahlen vor.