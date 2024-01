Ausgelöst wurde die jüngste Konsolidierung von den Zentralbanken. So hatte US-Notenbank-Gouverneur Christopher Waller am Vortag gesagt, das Fed werde die Leitzinsen wahrscheinlich nicht so bald und nicht so aggressiv senken wie im Markt erwartet. Zuvor hiess es auch aus den Reihen der EZB, es sei zu früh für Diskussionen über Zinssenkungen. Kaum Unterstützung gibt es zudem von der US-Berichtsaison. Diese sei schwach gestartet, heisst es von Analystenseite. Ausserdem hat sich die wirtschaftliche Lage in China zum Jahresende 2023 nur leicht verbessert. Analysten sprachen denn auch von einer sehr zähen Erholung. Nun hofften die Marktteilnehmer auf positive Impulse von den US-Detailhandelsumsätzen am Nachmittag oder dem Fed-Konjunkturbericht Beige Book am Abend.