Der Schweizer Aktienmarkt steht am Montagvormittag auf breiter Front tiefer. Nach einem verhaltenen Start haben sich die Abgaben im weiteren Handelsverlauf etwas ausgeweitet. Der Leitindex SMI knüpft damit an die Abwärtstendenz der Vorwoche an, die Zwischenerholung vom Freitag erscheint lediglich noch als Randnotiz. Zu Beginn der Woche mit zahlreichen Zinsentscheiden der wichtigsten Notenbanken, darunter die SNB, herrsche bei den Investoren vor allem Zurückhaltung, heisst es in Marktkreisen. Von der amerikanischen Notenbank erwartet die Mehrheit der Beobachter einen kleineren Zinsschritt als zuletzt. Wichtiger sind einmal mehr aber die darüber hinaus führenden Kommentare der Zentralbanker.