Die Anleger in Asien gehen zu Wochenauftakt vor den anstehenden Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB), der US-Notenbank und der Bank of England (BoE) in Deckung. Es wird allgemein erwartet, dass die Fed nach vier Zinsschritten von 75 Basispunkten am Mittwoch bei ihrer letzten Sitzung im Jahr 2022 die Zinsen um 50 Basispunkte anheben wird.