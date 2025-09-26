Die US-Notenbank senkte bei ihrer Sitzung am 18. September erstmals im laufenden Jahr den Leitzins und stellte weitere Lockerungen in Aussicht. Angesichts der jüngsten US-Konjunkturdaten fangen Börsianer jedoch an, an baldigen weiteren Schritten nach unten zu zweifeln. «Die Fed steckt wegen ihres Doppelmandats in einem Dilemma», schreiben die Experten der Helaba. «Während sich das Bild am Arbeitsmarkt eher eintrübt, obwohl die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestern überraschend deutlich gesunken sind, ist das Risiko für die Inflation nach oben gerichtet.» Der Dax schlug in der alten Woche dementsprechend einen Zickzackkurs ein. Am Freitagnachmittag lag er mit 23'687 Punkten 0,3 Prozent über dem Vorwochenschluss.