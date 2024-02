Startups kommen nicht mehr an frisches Geld. So gingen Lordstown Motors, Proterra und Volta Trucks bereits pleite. Arrival aus Grossbritannien flog kürzlich von der US-Börse Nasdaq. Die Volvo-Tochter Polestar baut 450 oder 15 Prozent ihrer Arbeitsplätze ab wegen des schwierigen Marktes. Die Abkühlung bekommen auch Zulieferer zu spüren - so sprudelte der Gewinn der grossen Batteriehersteller aus China CATL und BYD schon letztes Jahr nicht mehr so stark wie zuvor. Der grösste Lieferant des Batterierohstoffs Lithium, Albemarle, baut wegen sinkender Preise vier Prozent seiner Arbeitsplätze ab und reduziert Investitionen. VDA-Experte Kallweit bleibt dennoch zuversichtlich: Nach dem Rückgang in diesem Jahr werde es 2025 wieder aufwärts gehen.