Gemäss Bloomberg zeigt die Geschichte, dass globale Aktien im zweiten Halbjahr nur selten ins Straucheln geraten, wenn sie in den ersten sechs Monaten bereits Gewinne verbucht haben. In den letzten 25 Jahren ist der MSCI-World-Index in 75 Prozent der Fälle auch im zweiten Halbjahr gestiegen, wenn er im ersten Halbjahr zulegen konnte.

Natürlich hängt das letztendliche Jahresergebnis der Aktienmärkte stark davon ab, wie sich einige der grossen makroökonomischen Entwicklungen entfalten. Gleichzeitig dürfte hinter diesem Muster auch ein verhaltensbedingter Faktor stehen. Anleger bräuchten einen ziemlich überzeugenden Grund, um ihre Aktienquote zur Jahresmitte zu reduzieren, nachdem sie zuvor bereits von ihrer Positionierung profitiert haben.