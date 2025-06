Der Optimismus spiegelt sich in der Aktienperformance wider. Deutsche Aktien sind zum bevorzugten Markt für Anleger geworden, die von einer wirtschaftlichen Erholung in Europa profitieren und ihre Portfolios ausserhalb der USA diversifizieren möchten. Amerikas Wirtschaft stellt die deutsche in ihrer Grösse zwar in den Schatten, Trumps Drohung mit den höchsten Zöllen seit einem Jahrhundert hat sie allerdings erschüttert. Die Sorge vor einer Stagflation nimmt zu und treibt die Anleger in günstigere internationale Märkte.