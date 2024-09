Doch von einem ruhigen Sommer kann keine Rede sein. An den zwei ersten August-Tagen verlor der Schweizer Blue-Chip-Index über 6 Prozent. Grund war das Implodieren der sogenannten Carry-Trades. Hier wird Geld in Währungen mit niedrigen Zinsen (zum Beispiel Yen) aufgenommen und in Währungsräumen mit höheren Zinsen angelegt (Dollar). Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor als Folge darauf in drei Tagen knapp 20 Prozent.