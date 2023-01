Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Auf den „Dip“ – also die baldige Trendwende – setzten wikifolio Trader letzte Woche allen voran bei Peabody Energy. Das Unternehmen ist das größte private Kohlebergbauunternehmen der Welt. Auf Wochensicht verlor die Aktie 8,84 Prozent an Wert. Zuvor ist das Wertpapier allerdings hervorragend gelaufen. Auf Jahressicht ist die Aktie 166,5 Prozent im Plus. Einige wikifolio Trader scheinen davon überzeugt zu sein, dass sich dieser übergeordnete Trend weiter fortsetzen wird. Gekauft hat unter anderem Valentin Schulz (InvestierTier). In seinem wikifolio DasInvestierTierInvestiertHier ist die Peabody-Aktie aktuell mit 5,1 Prozent gewichtet.