Jedes Jahr im ersten Quartal und etwas darüber hinaus wiederholt sich bei vielen Aktien derselbe Mechanismus. Anleger kaufen Titel von Firmen, welche als gute und zuverlässige Dividendenzahler gelten. Im Vorfeld der Gewinnausschüttungen an die Firmeneigner legen diese Aktien daher regelmässig zu. Dieses Börsenphänomen kann zum Beispiel oft (aber nicht jedes Jahr) bei Swisscom beobachtet werden.
Die effektive Ausschüttung der Dividende an die Anleger erfolgt bei den Firmen meist einige Tage nach der Generalversammlung und insbesondere nach dem offiziellen «Ex-Dividendentag». An diesem Tag handelt die Aktie an der Börse abzüglich der Dividende pro Aktie. Anleger, welche an diesem Tag die Aktie kaufen, sind also nicht mehr dividendenberechtigt für das abgelaufene Geschäftsjahr. Wer die Dividende sicher erhalten will, kauft die Aktie vorzugsweise einige Zeit vor der Generalversammlung des Unternehmens.
In diesem Jahr sind die Aktien einiger klassischer Dividenden-Lieblinge wie Mobilezone, Vontobel, Glarner Kantonalbank, Burkhalter oder eben Swisscom bereits kräftig angestiegen. Sie weisen alle eine Dividendenrendite von 5 Prozent aus. Andere Titel haben kursmässig bisher nicht zugelegt. Für Anleger ist dies besonders interessant. Hier können sie von noch tieferen Kursen profitieren und nebst der Dividende auch auf mögliche Kursgewinne spekulieren.
Anleger müssen allerdings die bevorstehenden Jahresresultate der Firmen im Auge behalten. Die darin enthaltenen Angaben zu den geplanten Ausschüttungen können sich positiv oder negativ auf den Kurs auswirken. Anleger, die auf Kursanstiege bei Schweizer Aktien mit solider Dividendenhistorie setzen möchten, sollten folgende Werte im Blick behalten:
Sunrise (Dividendenrendite: 7,3 Prozent)
Die Aktie des Telekomanbieters hat in den letzten vier Wochen zwar über 10 Prozent gewonnen, liegt aber noch immer einiges entfernt vom Rekord im letzten August. Die Aktie liegt auch deutlich hinter der Performance des Rivalen und Branchenleaders Swisscom. Die Analysten der Deutschen Bank und der Zürcher Kantonalbank geben der Aktie von Sunrise gegenüber Swisscom aber den Vorzug - nicht zuletzt aus Bewertungsgründen und Aufwärtspotenzial. Der Ex-Dividendentag von Sunrise ist am 15. Mai. Die Sunrise-Aktie könnte also im Vorfeld der Ausschüttung durchaus in den Genuss von Umschichtungen zulasten von Swisscom kommen.
Zurich Insurance (Rendite: 5,1 Prozent)
Zurich ist eine der Aktien, welche im traditionell renditestarken Versicherungssektor seit Monaten unter Druck steht. Der Titel befindet sich wieder auf dem Niveau von April des letzten Jahres. Doch Zurich wird wohl auch dieses Jahr die Ausschüttungen an Aktionäre leicht erhöhen. Bis zum Ex-Dividendentag am 11. April könnte die Aktie zulegen - unterstützt auch durch den geplanten Kauf des Spezialversicherers Beazley. Die Übernahme kommt am Markt gut an.
Swiss Re (Rendite: 4,5 Prozent)
Noch deutlicher als bei Zurich ist die Kursschwäche beim Rückversicherer Swiss Re. Der Titel sackte Ende Januar auf den Stand von November 2024 ab. Den Anlegern gerieten die zu wenig ambitionierten Gewinnziele wie auch das ihrer Meinung nach zu bescheidene Aktienrückkaufprogramm, bekannt gegeben am Investorentag Anfang Dezember, in den falschen Hals. Die ordentliche Dividende je Aktie soll indes weiterhin jährlich um 7 Prozent steigen. Immerhin steigt die Aktie seit rund zwei Wochen wieder an - was einige Beobachter als gutes Zeichen im Hinblick auf die nächsten Wochen deuten. Ex-Dividendentag ist der 15. April.
Adecco (Rendite: 4,7 Prozent)
Die Aktie des Personalvermittlers Adecco hat Anlegerinnen und Anlegern schon viele Nerven gekostet. So auch kürzlich, als durchzogene Zahlen des Konkurrenten Randstad die Aktien absacken liessen. Von einem Dividendenaufschwung vor der Ausschüttung an die Aktionäre ist bislang nichts zu spüren. Kein Wunder: Adecco gab letztes Jahr das Ziel auf, die Dividende mindestens auf Vorjahresniveau zu halten. Einige Analysten erwarten am 25. Februar gar eine erneute Dividendenkürzung. Eine gehaltene Dividende wäre der Aktienkursentwicklung aber nicht abträglich. Die Adecco-Aktie bleibt für Investoren riskant.
Coltene (Rendite: 4,6 Prozent)
Der Hersteller von zahnmedizinischen Verbrauchsmaterialien hat traditionell eine hohe Ausschüttungsquote. Die negativen Eckwerte der Zahlen 2025 von Mitte Januar hat der Markt mittlerweile verdaut. Die Aktie, welche im September letzten Jahres auf den tiefsten Stand seit 2011 abgesackt war, hat wieder Aufwärtstendenz. Wird die Dividende nicht reduziert, wird die positive Tendenz bei der Aktie bis zum ex-Dividendentag am 25. April wohl anhalten.
Nestlé (Rendite: 4,0 Prozent)
Die Aktie von Nestlé hat zuletzt Aufwärtsdrang und notiert auf dem höchsten Stand seit Ende November. Der Anstieg von sehr tiefem Niveau wird anlässlich der Jahreszahlen am Donnerstag auf die Probe gestellt. Vom Nahrungsmittelkonzern werden wichtige strategische Weichenstellungen erwartet. Eine Erhöhung der Ausschüttung an die Aktionäre könnte stabilisierend wirken und helfen, den Aktienkurs zumindest bis zum Ex-Dividendentag am 22. April aus den Untiefen herauszuholen.
Partners Group (Rendite: 4,5 Prozent)
Sorgen über die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI) auf etablierte Geschäftsmodelle haben die Aktien kürzlich auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten gedrückt - dies nach einem bereits miesen Börsenjahr 2025 für den Vermögensverwalter mit Fokus auf Private Equity. Dabei hat die stetige Erhöhung der Ausschüttungen in den letzten Jahren Partners Group zu einem Dividendentitel gemacht. Erste operative Angaben zum Jahr 2025 kamen dabei am Markt gut an. Eine weitere Erhöhung der Dividende dürfte die Nachfrage nach der Aktie bis zum Ex-Dividendentag am 23. Mai schüren.
Vaudoise (Rendite: 3,3 Prozent)
Die Aktie des Versicherers Vaudoise ist zuletzt rund 5 Prozent zurückgekommen. Allerdings von einem eindrucksvollen Rekordhoch. Denn innerhalb der letzten zwölf Monate war der Titel von 500 bis auf 760 Franken gestiegen. Es ist kaum anzunehmen, dass die Dividende für das Jahr 2025 nicht erhöht wird. Im Vorjahr stieg sie von 22 auf 24 Franken pro Aktie. Zudem wurde die Aktie kürzlich in den «MSCI Global Small Cap Index» aufgenommen. Der 14. Mai ist der Ex-Dividendentag. Es bestehen also einige Gründe für eine weitere Nachfrage nach der Aktie - und für weitere Rekordstände.