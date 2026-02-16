Die Aktie des Telekomanbieters hat in den letzten vier Wochen zwar über 10 Prozent gewonnen, liegt aber noch immer einiges entfernt vom Rekord im letzten August. Die Aktie liegt auch deutlich hinter der Performance des Rivalen und Branchenleaders Swisscom. Die Analysten der Deutschen Bank und der Zürcher Kantonalbank geben der Aktie von Sunrise gegenüber Swisscom aber den Vorzug - nicht zuletzt aus Bewertungsgründen und Aufwärtspotenzial. Der Ex-Dividendentag von Sunrise ist am 15. Mai. Die Sunrise-Aktie könnte also im Vorfeld der Ausschüttung durchaus in den Genuss von Umschichtungen zulasten von Swisscom kommen.