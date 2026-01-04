Vontobel wählt Mix aus defensiven und zyklischen Werten

Vontobel empfiehlt zehn Schweizer Aktien und verfolgt einen ausgewogenen Ansatz zwischen defensiven und zyklischen Werten. Die Bank setzt dabei bewusst auf Verlierer des Jahres 2025 wie Sika und Partners Group, die nun Aufholpotenzial bieten. Beide Titel waren bereits 2025 auf der Vontobel-Liste und bleiben trotz deutlicher Kursverluste Favoriten. Mit Givaudan, Nestlé und Lonza sind defensive Qualitätstitel vertreten. Richemont, das 2025 noch bei mehreren Banken beliebt war, findet sich 2026 nur noch bei Vontobel. Neu auf der Liste steht Amrize, das Holcim ersetzt und für Vontobel nach der enttäuschenden Kursentwicklung seit der Abspaltung Chancenpotenzial birgt. Auch Sandoz und Swiss Prime Site wurden von 2025 ins neue Jahr übernommen. Komplett von der Liste verschwunden sind hingegen Aryzta, Flughafen Zürich und Adecco, während VAT neu dazukommt.