Der Erfolg kleiner Biotech-Unternehmen hängt einzig und allein von einem möglichen Durchbruch bei der Produktentwicklung ab. Die Immobiliengesellschaft Züblin mit Objekten ausschliesslich in der Schweiz und Fokus auf Zürich ist abhängig von der Leitzinsentwicklung der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Steigen die Chancen auf eine Rezession in den USA, sinken die Zinsen auch hierzulande. GAM wiederum befindet sich in einem Restrukturierungsprozess, und bei Villar liegt der Fokus aufgrund der geringen Grösse und geografischen Fokussierung auf der fundamentalen Geschäftsentwicklung.