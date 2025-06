Die beiden Pharmariesen verbuchen ebenfalls ein Plus in ihrer halbjährlichen Börsenbilanz, wobei Novartis (+9,4 Prozent) gegenüber Roche (+3,3 Prozent) die Nase vorn hat. Zwar kündigten beide milliardenschwere Investitionen in den USA an. Doch Roche bangt offenbar, dass sich diese nicht rechnen. Denn US-Präsident Trump peilt deutlich tiefere Medikamentenpreise an, und weil Roche rund die Hälfte ihres Umsatzes in Übersee erwirtschaftet, scheinen Investoren in den letzten Monaten auf Novartis umgeschichtet zu haben.