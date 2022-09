Galenica - Von sturmerprobt zu korrekturgefährdet?

Die Aktien des Gesundheitskonzerns Galenica sind zwar von den Juli-Höchstständen 14 Prozent zurückgekommen, doch seit Jahresbeginn lautet die Bilanz "unverändert". Galenica ist bekannt durch die Schweizer Apothekenketten Amavita und Sun Store. Das Wachstum wurde im ersten Halbjahr insbesondere durch einen starken Absatz an Erkältungsmedikamenten als auch eine weitere Erholung bei den Apotheken an Hochfrequenzstandorten fortgesetzt. Da in der Zwischenzeit zusätzliche Vorschläge zur Anpassung der Vertriebsmarge in die öffentliche Diskussion eingebracht wurden und Galenica zunehmend mit Engpässen in der Lieferkette konfrontiert ist, besteht bei der Aktie aber durchaus Korrekturpotenzial.