7) Wieso ist die Dividendenrendite in der Schweiz höher als in den USA?

Die tieferen Dividendenrenditen sind darauf zurückzuführen, dass in den USA eine deutlich grössere Anzahl an Unternehmen Gelder hauptsächlich über sogenannte Aktienrückkauf-Programme an die Aktionäre zurückführt. Aktuell kaufen in den USA mehr als 60 Prozent der im S&P 500 Index vertretenen Unternehmen Aktien im Umfang von mehr als fünf Millionen Dollar pro Quartal zurück. Dieser Anteil ist in der Schweiz bescheiden. Aktuell laufen 19 laufende oder angekündigte Aktienrückkaufprogramme auf den SPI mit seinen 207 Unternehmen.