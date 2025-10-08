Neben dem Umstand, dass die Large Caps dem SPI eine wichtige Stütze sind, fallen seit dem Stichtag am 3. April einige Unternehmen positiv auf, die in den letzten Jahren hauptsächlich Kursverluste auswiesen. Idorsia führt mit einem Kursgewinn von 321 Prozent die Liste an, nachdem das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten erfolgreich die Kosten heruntergefahren, die Wandelanleihen restrukturiert hat und erste Verkaufserfolge mit dem Schlafmittel Quviviq feiern konnte. Zu den Gewinnern gehören auch die «gebeutelten» Newron, GAM oder AMS Osram.