Für Renault ging es um 1,0 Prozent abwärts. Der Autobauer trennt sich von Anteilen an Nissan . Aktien im Wert von bis zu 765 Millionen Euro und damit rund 5 Prozent des Nissan-Grundkapitals sollen an den japanischen Autokonzern veräussert werden. Laut einer neuen Allianzvereinigung soll die Kapitalbeteiligung der Franzosen an den Japanern von gut 43 auf 15 Prozent verringert werden - so viel hält Nissan auch an Renault.