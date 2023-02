Profiteure sind dann Gold, Gold-ETF und Goldminenbetreiber an der Börse, respektive ETF, die in Goldminenbetreiber investieren. Der "L&G Gold Mining ETF" von von Legal & General investiert in Unternehmen, die mindestens die Hälfte des Umsatzes mit Goldminen erzielen. Wer nicht in Minen investiert sein will, wählt einen reinen Gold-ETF wie beispielsweise den in Franken denominierten "ZKB Gold ETF". ETF sind ohnehin die praktischste Möglichkeit, am der Entwicklung des Goldpreises teilzuhaben, ohne selber Gold physisch besitzen zu müssen. Goldbarren im Sinne der physischen Hinterlegung liegen dann beim fondsanbietenden Institut.