Dieser Ausblick trifft nicht auf das italienische Logistik- und Postunternehmen Poste Italiane zu, das mehrheitlich in Staatsbesitz ist. Einerseits verfügt dieses trotz Liberalisierung noch über eine monopolartige Stellung in Italien. Andererseits bietet das Unternehmen an den rund 13'000 Zweigstellen auch Versicherungs-, Bank- und Telekommunikationsdienstleistungen an. Die zuletzt aufstrebende Aktie sehen die von Bloomberg befragten Analysten nochmals 22 Prozent höher - zwölf von 17 empfehlen den Titel zum Kauf.