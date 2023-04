Neben den sich stark entwickelnden Banken ist den anderen Unternehmen gemeinsam, dass die Marktöffnung in China den Kursen Flügel verleiht. Allerdings zeigen sich nun erste Wolken am bisher blauen Himmel, wie der Aktienmarktstratege Wolf Rotberg von der Bank J. Safra Sarasin in Zürich festhält. "Europäische Aktien haben in den letzten Monaten von einer Kombination aus mehreren Faktoren profitiert. Erstens von den fallenden Energiepreisen, zweitens von einem schwachen Euro im vergangenen Jahr, drittens von der Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft und viertens von einer deutlichen Erholung des Finanzsektors bis Anfang März." Zudem traf das Ganze auf extrem niedrige Bewertungen, die die Sorgen über eine mögliche Rezession widerspiegelten, so Rotberg und meint zum Ausblick, dass diese positiven Faktoren nun bereits in den Preisen enthalten sind.