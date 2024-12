Am Gewichtigsten für die hohe Abstinenz bei US-Valoren dürfte die Währungsproblematik sein. Viele Anlegerinnen und Anleger mögen sich sehr genau an die ausgeprägten Schwächephase des «Greenback» erinnern. Zwischen 2002 und 2011 halbierte sich der Dollar zum Franken im Wert und notierte am 9. August 2011 auf einem Allzeittief bei 0,7062 Franken. Und als die Schweizerische Nationalbank am 15. Januar 2015 die Euro-Untergrenze von 1,20 Franken aufhob, sank der Dollar innert kürzester Zeit von 1,02 auf 0,84 Franken.