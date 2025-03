«Im ersten Quartal haben wir insbesondere unsere Positionen in Medacta und Landis+Gyr weiter ausgebaut», schreibt etwa Patrik Jäger, Manager, des «IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund», in einer Stellungnahme. Medacta bleibe ein Innovationsführer im Bereich orthopädischer Implantate. Die jüngste Produkteinführung Spherika Kinematic Knee dürfte der Firma weitere Marktanteile bringen, so Jäger - unter anderem auch deshalb, weil ein vergleichbares Angebot ist derzeit nicht ersichtlich sei. Die Aktie des Tessiner Orthopädieunternehmens hat im ersten Quartal 25 Prozent dazugewonnen, die Firma will auch 2025 mindestens doppelt so schnell wachsen wie der Markt.