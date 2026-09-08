Obwohl dies manche zu der Annahme verleiten könnte, dass das Aufwärtspotenzial bereits eingepreist ist, zeigen die Bewertungen, dass der Sektor tatsächlich deutlich günstiger ist als zu Jahresbeginn. Da die Gewinne durch die hohen Energiepreise künstlich in die Höhe getrieben wurden, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15 auf 9,6 gesunken – eine massive Abwertung, die solche Aktien weiterhin attraktiv erscheinen lässt.