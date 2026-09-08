Europas höchste Erdgaspreise seit drei Jahren veranlassen Börsenexperten, die wahrscheinlichen Gewinner und Verlierer im Vorfeld des Winters zu analysieren. Während Energieerzeuger und Nutzniesser von einer höheren Inflation profitieren dürften, sehen sich Industrieunternehmen und preissensitive Branchen in einer Region mit geringen Vorräten vor der Hauptsaison potenziell schwierigen Bedingungen gegenüber. Dies könnte weitere Preisanstiege begünstigen, nachdem die Preise seit Ende Juni bereits um über 80 Prozent gestiegen sind.
«Es ist sinnvoller, die Auswirkungen sektorweise und innerhalb jedes Sektors Aktie für Aktie zu betrachten», sagte Karen Georges, Aktienfondsmanagerin bei Ecofi in Paris. «Nehmen wir die Versorgungsunternehmen – sie lassen sich je nach Geschäftsmodell in drei Gruppen einteilen: Gewinner, neutrale Unternehmen und Verlierer.»
Die europäischen Erdgaspreise befinden sich erst am Anfang einer «Stressphase». Jeder Anstieg über 100 Euro pro Megawattstunde wäre für die Wirtschaft deutlich gravierender, sagte David Zhong, Datenwissenschaftler bei Bloomberg. Der Kontinent ist heute stärker auf Flüssigerdgas angewiesen als während des letzten Energieschocks 2022, und die Lieferungen aus dem Persischen Golf stehen weiterhin nahezu still.
Tiefere Bewertungen der Energiewerte als erwartet
Die direkteste Möglichkeit, in Aktien zu investieren, besteht darin, sich an Unternehmen zu beteiligen, die Erdgas direkt produzieren - zum Beispiel Equinor, TotalEnergies oder BP. Der europäische Energieindex hat sich bereits 2026 positiv entwickelt und ist mit einem Plus von über einem Drittel zum leistungsstärksten Sektor geworden.
Obwohl dies manche zu der Annahme verleiten könnte, dass das Aufwärtspotenzial bereits eingepreist ist, zeigen die Bewertungen, dass der Sektor tatsächlich deutlich günstiger ist als zu Jahresbeginn. Da die Gewinne durch die hohen Energiepreise künstlich in die Höhe getrieben wurden, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15 auf 9,6 gesunken – eine massive Abwertung, die solche Aktien weiterhin attraktiv erscheinen lässt.
Andere rohstofforientierte Aktien wie Minenaktien gelten ebenfalls als Inflationsindikatoren. Bislang hat der europäische Rohstoffindex die Gewinne des Energiesektors nahezu vollständig nachgezeichnet und dürfte bis 2026 um rund 30 Prozent gestiegen sein.
Während Versorger deutlich hinterherhinkten, ist die Performance sehr uneinheitlich. Endesa und RWE stechen hervor, während Unternehmen wie Centrica und Italgas den Gesamtmarkt belasten. Eine weitere Möglichkeit, sowohl in Energie als auch in Rohstoffe zu investieren, wäre der Kauf des britischen FTSE 100 mit seinen Aktien von Unternehmen wie Shell und Rio Tinto im Vergleich zum industrieorientierten deutschen DAX.
Banken als Indikator
Angesichts steigender Gaspreise beschleunigte sich die Inflation im Euroraum im August auf ein fast dreijähriges Hoch von 3,3 Prozent. Dies veranlasste die Märkte, auf eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank in dieser Woche und eine weitere bis Ende des Jahres zu spekulieren. Dadurch stiegen die Anleiherenditen auf dem gesamten Kontinent auf den höchsten Stand seit über einem Jahrzehnt.
Für Banken können höhere Zinsen den Nettozinsertrag stützen, insbesondere für Kreditinstitute mit variabel verzinsten Vermögenswerten oder Einlagen, deren Zinsen sich nur langsam ändern. Dies erklärt ihre Attraktivität für Experten wie Leonard Cohen, CEO von Ginjer Asset Management, als Indikatoren für die Inflation.
«In Europa wird sich der Anstieg der Gaspreise auf die Anleiherenditen auswirken, sodass Banken und Branchen, die davon profitieren, gut abschneiden dürften», sagte Nadege Dufosse, Leiterin Multi-Asset bei Candriam.
Banken sind der drittbeste Sektor in diesem Jahr, hinter Energie und Rohstoffen, angeführt von Unternehmen wie HSBC, Banco Santander und BNP Paribas. Dennoch notiert die Branche derzeit über ihren historischen Bewertungsdurchschnitten, was das zukünftige Aufwärtspotenzial begrenzen könnte. Versicherer bieten ein ähnliches Engagement: Höhere Anleiherenditen verbessern die Wiederanlageerträge, während die Preissetzungsmacht die Schadeninflation ausgleichen kann.
Sonderfall Chemiebranche
Überraschenderweise entwickelt sich ein energieintensiver Sektor überdurchschnittlich gut. Der europäische «Stoxx 600 Chemieindex» ist in diesem Jahr bisher um rund 16 Prozent gestiegen, nach einem unerwarteten Schub durch die Störungen der Wettbewerber in der Golfregion durch den Iran-Krieg.
Nun stellt sich die Frage, wie lange diese Gewinne anhalten können. Sebastian Bray, Chemieanalyst bei Berenberg, sagt, dass Investoren «noch immer die Abwägung» zwischen vorübergehender Chemiepreisinflation und schwächerer Nachfrage, teuren Krediten und höheren Energiekosten vornehmen. Während die Aussichten für diversifizierte Chemieunternehmen im zweiten Halbjahr nicht schlecht sind, ist der Berenberg-Experte skeptisch, ob Unternehmen wie BASF und Evonik im Jahr 2027 ein Gewinnwachstum erzielen können, sobald sich die iranbedingten Preisspitzen gelegt haben.
Anfälligkeit der Industrie
Baustoffhersteller wie Saint-Gobain veranschaulichen eine typische Anfälligkeit. Energieintensive Glas- und Dämmstoffprodukte setzen sie direkt höheren Kosten aus, während höhere Preise gleichzeitig die Baunachfrage schwächen können.
Für den angeschlagenen Automobilsektor ist die Inflation durch höhere Energiekosten ein weiterer Schlag. Stellantis, die immer noch einen grossen Anteil an spritfressenden Fahrzeugen hält, ist die Aktie mit der schlechtesten Performance unter den grossen Unternehmen in Europa in diesem Jahr.
«Jetzt, wo der Gallonenpreis über 5 Dollar liegt, ist es meiner Meinung nach nicht mehr so cool, einen grossen Motor zu haben», sagte Pierre-Olivier Essig, Analyst bei AIR Capital. «Das war also Teil ihres strategischen Plans in den USA, tatsächlich die Investitionen in Elektrofahrzeuge einzustellen und alle Benzinmotoren wieder in Betrieb zu nehmen. Und ich denke, im Moment sieht es miserabel aus, diese Strategie.»
Fluggesellschaften wurden zunächst durch die höheren Treibstoffpreise stark getroffen, aber die Aktien haben sich seitdem in der Hoffnung auf erfolgreiche Friedensgespräche gut erholt. Die zweite Jahreshälfte könnte sich als schwieriger erweisen, insbesondere nachdem der Branchenprimus Ryanair angesichts der anhaltenden Unsicherheit sein Passagierziel gesenkt hat.
(Bloomberg/cash)