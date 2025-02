Wie ist der Einfluss von Trump auf die Schweizer Unternehmen und Börse?

Die Trump’sche Tarif-Keule wird die Schweizer Unternehmen nicht aus der Bahn werfen, denn sie konnten in den letzten 25 Jahren bereits einen 60-prozentigen Euro-Rückgang verkraften. Sie sind mehrheitlich gut positioniert, und in meinen letzten Gesprächen zeigten sich die meisten nicht besorgt diesbezüglich. Der Optimismus an den europäischen Märkten kommt nicht von ungefähr: In Europa sollte das Investorenvertrauen beflügelt werden, unterstützt durch tiefere Zinsen, leicht bessere Wachstumssignale aus China, eine veränderte Haltung zur Regulierung und insbesondere günstige Bewertungsunterschiede zu US-Aktien. Auch ein Ende des Ukraine-Krieges würde internationale Anleger wieder vermehrt zurück an die europäischen Märkte bringen. Sinkende Energiepreise, insbesondere Öl, und ein weiterhin schwächerer Euro vermindern den finanziellen Druck in Europa. Ein weiterer, ganz wichtiger Trigger ist der anstehende politische Wandel in Deutschland. Ich hoffe, dass es in Deutschland endlich um Inhalte geht und dass man sich der Dringlichkeit für eine wirtschaftliche Wende bewusst ist. Weitere vier Jahre mit einer Regierung, die schlicht unfähig ist, wäre für unseren grössten Handelspartner fatal.