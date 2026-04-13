Eine Stufe weiter in der Wertschöpfungskette fungiert Aurubis als Hersteller von Kupfer, das für Stromkabel und Leitungen verwendet wird. «Ob in den Windkraftanlagen, in Transformatoren oder in den neuen Netzkabeln: Ohne das raffinierte Kupfer von Aurubis ist eine flächendeckende Elektrifizierung physikalisch nicht umsetzbar», sagen Lena Jacquelin und Olivier Maris aus dem Expertenteam der Bank J. Safra Sarasin auf Anfrage von cash.ch. Sie gehen davon aus, dass Aurubis von der globalen Rohstoff-Verknappung profitieren wird.